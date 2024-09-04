«Не мои фото»: поразившим публику стройной фигурой на выставке Никаса Сафронова оказался не Лука Затравкин

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем резком похудении. Как оказалось, на выставке в Санкт-Петербурге журналисты перепутали Луку с его братом Федором.

По словам Затравкина, на опубликованных снимках запечатлен не он.

«Я пока не стройнел. Это был мой брат, не мои фото. Вы не в курсе, что у меня есть братья? У Никаса Степановича 12 детей. Взяли фотографию моего брата Федора, который немного на меня похож. И написали, что это я. Ну и хорошо, я не против», — отметил 34-летний Лука в беседе с NEWS.ru.

Напомним, Затравкин страдает от ожирения. Его вес достигал 242 килограммов. Несколько лет назад он похудел на 76 килограммов, однако не смог удержать новый вес и располнел еще больше. После инцидента в самолете, когда Лука застрял в кабинке туалета, молодой человек долгое время не появлялся на публике.

Ранее сообщалось, что резко похудевший сын Никаса Сафронова удивил публику внешним видом на выставке картин отца в Санкт-Петербурге, которую посетила актриса Орнелла Мути. При этом сам художник отметил, что мероприятие организовал Затравкин.