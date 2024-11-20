«Сейчас она смотрит и недовольна»: друг Светланы Светличной впервые озвучил предсмертное желание актрисы

Адвокат Юрий Шельфе, который много лет поддерживал дружеские отношения с актрисой Светланой Светличной, рассказал о предсмертном желании звезды «Бриллиантовой руки».

По его словам, артистка хотела, чтобы после смерти ее похоронили рядом с мужем Владимиром Ивашовым и сыном Олегом на Ваганьковском кладбище в Москве.

«Она безумно хотела покоиться здесь. Мы были с ней на могиле, которую она когда-то выбирала три часа, она протирала тряпочкой фотографии Олега, Володи — они как раз на краю аллеи. Там бы хватило места, я вам точно могу сказать. Сейчас она смотрит и недовольна, что ее закинули на Троекуровское кладбище», - сказал адвокат в беседе с mk.ru.

Напомним, Светлана светличная скончалась 16 ноября в возрасте 84 лет. Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся на фоне рака ротоглотки. В последнее время актриса уже не могла есть самостоятельно и получала питание внутривенно. Кроме того, Светличная страдала деменцией.

Ранее директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, заявила, что локацию похорон изменили из-за нехватки места на Ваганьковском кладбище.