Сейчас он в реанимации: актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Александра Майорова сбила Subaru

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь актера из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Александра Майорова. Мужчину сбила спортивная Subaru на Приморском шоссе, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

ДТП с участием артиста произошло накануне, 5 мая. Вечером на Приморском шоссе легковушка сбила Майорова, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате наезда Александр получил тяжелые травмы. В больнице у него диагностировали два перелома костей правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данным СМИ, водитель легковушки только за этот год получил семь протоколов за превышение скорости. Также он рассказал журналистам, что актер сам выбежал на дорогу в «приподнятом» настроении.

Ранее сообщалось, что велосипедист сбил оперную певицу Любовь Казарновскую. Инцидент произошел в центре Москвы