«Сейчас новый молодой человек»: 18-летняя дочь Анастасии Волочковой рассталась с парнем

Телеведущая Елена Николаева, мачеха дочери балерины Анастасии Волочковой рассказала, что девушка рассталась с парнем. Сейчас у нее новый ухажер, молодой человек познакомился с отцом 18-летней Ариадны Игорем Вдовиным.

Подробности Николаева привела в разговоре с изданием The Voice.

«Ариша рассталась с парнем и сейчас у нее новый молодой человек, который ей очень нравится», - призналась жена Вдовина.

По ее словам, Ариадна знакомит папу со всеми ухажерами: она близка с отцом и очень уважает его. Отец и мачеха доверяют девушке, но хотят знать, с кем она проводит время.

Также телеведущая прокомментировала слова Волочковой о том, что в доме отца Ариадна не чувствует себя любимым ребенком. Николаева заявила, что ее мужа «хватает на всех детей». Он проводит время как со всеми сразу, так и по отдельности.

«Игорь часто обедает и ужинает с Аришей в ресторане, они общаются, если она хочет поговорить», - поделилась ведущая и добавила, что во время отдыха в Черногории Игорь с Ариадной посетили старинный монастырь, их путешествие заняло целый день.

Ранее сообщалось, что пока Ариадна была на отдыхе, ее бойфренд приезжал в дом Волочковой. Балерина говорила, что они обсуждали творческие моменты и дружат.