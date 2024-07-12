Пока дочь в отъезде: Анастасия Волочкова проводит время с парнем единственной наследницы

Единственная наследница Анастасии Волочковой Ариадна отправилась в Черногорию в компании отца и его четверых детей. Ее парень и мама остались в Москве и начали проводить время в компании друг друга.

Балерина рассказала, что Ариадна уехала в Черногорию на неделю. Волочкова ждет наследницу на свое шоу «Одержимость», которое пройдет 17 июля в театре «Русская песня». Бойфренд дочери звезды также остался в Москве и порой даже навещает маму девушки.

«Вчера он приезжал ко мне в гости для обсуждения творческих моментов, мы дружим. Я не вмешиваюсь в эти отношения, благословляю выбор дочери», — рассказала Волочкова в разговоре с Voice.

Волочкова называет загородный особняк общим домом ее и Ариадны. Балерина не настаивает, чтобы дочь перебиралась к ней, но всегда рада, когда наследница у нее гостит. Сейчас девушка живет в роскошной квартире отца вместе со своими братьями: ей так удобнее из-за учебы.

В 2007 году Анастасия Волочкова вышла замуж за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина, но впоследствии выяснилось, что свадебная церемония была фиктивной, и официально они не расписывались. В 2005 году у них родилась дочь Ариадна. Но возлюбленным не удалось сохранить отношения.

Ранее балерина объяснила, почему не берет дочь на Мальдивы. Балерина заявляла, что Ариадна очень занята и предпочитает другой вид отдыха.