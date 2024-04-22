«Сейчас ни за что бы так не сделал!»: Стас Пьеха раскрыл секреты съемок в шоу «Фабрика звезд»

Певец Стас Пьеха стал известным еще 20 лет назад, когда участвовал в шоу «Фабрика звезд-4». В эфире нового выпуска шоу «Утро. ТНТ» исполнитель хита «На ладони линия» поделился воспоминаниями о съемках в проекте.

По словам Стаса Пьехи, самым сложным на «Фабрике звезд» были различные фотосессии для проекта, которые были довольно откровенными. Певец признался, что сейчас не пошел бы на подобное.

«Каюсь, сейчас ни за что бы такого не сделал! Но тогда было такое время!» — заявил Стас Пьеха.

Артист рассказал и о съемках с рэпером Тимати на проекте. Стас Пьеха отметил, что они часто заранее проговаривали свои конфликты и драки на «Фабрике звезд».

«Единственное — мы с Тимати прописывали на бумаге заранее все конфликты и драки, под кроватью друг другу показывали. Однажды мы с ним настолько хорошо срежиссировали драку, что потом его братаны накинулись на меня в „Останкино“. Типа: „Сейчас ты ответишь“. Я попросил Тимати объяснить, что все это мы придумали», — поделился певец.

Напомним, в феврале Стас Пьеха был вынужден прервать гастрольный тур из-за резкого ухудшения самочувствия. По признанию знаменитости, теперь он внимательнее относится к своему здоровью.

«Я стараюсь долежать в постели до 12 часов. Потом встаю. У меня ритуал, как у модельных женщин. Ставлю в микроволновку два стакана воды, каждый по минуте, выдавливаю в них по половине лимона и залпом выпиваю. Сейчас весна, поэтому пью противоаллергическое. Потом зарядка, медитация, иногда молитва. И завтракаю», — рассказал артист.

Ранее мы писали о том, что певица Илона Броневицкая раскрыла, какое «страшное испытание» пережил ее сын Стас Пьеха на «Фабрике звезд».