Илона Броневицкая раскрыла «страшное испытание» Стаса Пьехи на «Фабрике звезд»

Певица Илона Броневицкая рассказала, что ее сыну Стасу Пьехе пришлось непросто на «Фабрике звезд», так как другие участники считали его мажором из-за известной фамилии.

«Стасик попал на эту „Фабрику“, ставшую для него страшным испытанием… Он странно туда попал. По-честному ходил на кастинги, но ему отказали. А перед самым началом проекта все-таки позвонили и пригласили. Но он погибал на этом шоу», - сказала Броневицкая в шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Артистка заверила, что Пьеху выставили отрицательным персонажем на проекте, но он проявил мужество.

Кроме того, в шоу «Звезды сошлись» на НТВ Броневицкая также пожаловалась на отношение к ее сыну на «Фабрике звезд».

«Мне звонил звукорежиссер оттуда, говорил: „Я не могу видеть, как парня мочат“. Стас совершил подвиг, он все выдержал», — вспомнила Броневицкая.

Она подчеркнула, что травля прекратилась только после того, как Стас сумел завоевать внимание Игоря Крутого своим вокалом.

Сообщалось также, что сын Михаила Круга затмил выступление Стаса Пьехи на «Новой Фабрике звезд». Артисты исполнили дуэтом песню «Одна звезда».