«Сейчас не время»: Ирина Аллегрова отказалась возвращаться на сцену

Ирина Аллегрова заявила, что не собирается возвращаться на сцену. Об этом сообщает Kp.ru.

Певица Ирина Аллегрова редкий гость даже на сборных концертах, а сольников у нее уже давно нет. При этом знаменитость появилась на днях на юбилейном концерте композитора Константина Губина в Кремле, где исполнила две новые песни.

После выступления Аллегрова сделала исключение и впервые за долгое время пообщалась с журналистами, от которых еще недавно убегала во время фестиваля «Новая волна».

Впрочем, делиться с представителями прессы о том, чем она занимается в отсутствии концертов, Аллегрова отказалась.

«Это уже мое личное дело», — заявила она.

При этом о возвращении на сцену певица пока не думает.

«В общем-то я пока еще концертную деятельность не возвращала. И пока не собираюсь. Сейчас не время», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Игорь Крутой прокомментировал скандальное поведение Ирины Аллегровой.