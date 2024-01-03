«Сейчас кровь последнюю возьмут»: Ширвиндт провел новогоднюю ночь в госпитале

89-летний актер Александр Ширвиндт сообщил, что провел новогоднюю ночь в госпитале. Он записал видеообращение из Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского и рассказал о здоровье.

Знаменитость признался, что его организм дал сбой. Ширвиндт подчеркнул важность попадания в хорошие руки в период проблем со здоровьем, связанных с возрастом. Актер выразил благодарность персоналу госпиталя имени Вишневского, отметив их душевность, профессионализм и заботу. Он выделил начальника центра традиционной медицины и восстановительного лечения, а также начальника госпиталя, называя последнего «неутомимым круглосуточным генералом и врачом».

«Во всех палатах этого храма медицины висят иконы. Везде доброжелательство, любовь и надежда. Так и будем жить дальше. Спасибо вам, родные!.. Сейчас кровь последнюю возьмут – и до встречи», – поделился актер.

В завершении видео Ширвиндт выразил надежду на дальнейшее здоровье и благополучие, а поклонники пожелали ему скорейшего восстановления.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ширвиндт рассказал о творчестве Петросяна. По его словам: «Волосы дыбом вставали от ужаса».