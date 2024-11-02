«Сейчас это очень нужно!»: Петр Чернышев впервые вышел на лед после смерти Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев впервые после смерти Анастасии Заворотнюк вышел на лед.

Фигурист принял участие в музыкальном шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0», где исполнил роль князя Потемкина. Петру удалось удивить публику своим внезапным появлением в музыкальной программе, так как на лед он не выходил в течение пяти месяцев.

Зрителей особенно впечатлил нежный дуэт Чернышева и Навки. Пара спортсменов вжилась в роль и исполнила несколько номеров. Но больше всего публика оценила именно совместный вальс Татьяны и Петра, которые надели на себя сочетающиеся друг с другом нежные костюмы, состоящие из светлых оттенков.

Поклонники Чернышева обрадовались его неожиданному возвращению к фигурному катанию. Об этом они высказались в социальных сетях: «Вы в потрясающей форме!», «Татьяна молодец, в ее шоу настоящие бриллианты», «Петр, ваш талант невероятен, будьте с нами всегда», «Я очень рада, что Чернышев появился на льду! Ему сейчас это очень нужно! Он великолепный, потрясающий невероятно крутая энергетика».

Напомним, что жена фигуриста Анастасия Заворотнюк боролось с тяжелой формой рака головного мозга. Однако спустя пять лет тяжелой борьбы с недугом актриса ушла из жизни в мае этого года. После смерти супруги Петр долгое время не появлялся на публике и в ледовых мюзиклах, так как не мог оправиться после семейной трагедии.

Ранее мы писали о том, как отметила первый день рождения без матери младшая дочь Анастасии Заворотнюк.