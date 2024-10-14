Учительница унижала, а сверстники издевались: невестка Королевой впервые рассказала о своем прошлом

Жена единственного сына певицы Наташи Королевой Мелисса рассказала о своем прошлом. Оказалось, что в школе девушка сталкивалась с издевательствами от сверстников. А учительница вместо того, чтобы защищать, унижала ее.

После свадьбы Архипа и Мелиссы супругу звездного наследника стали обсуждать с новой силой. Если раньше о ней лишь распространяли слухи, то теперь снимают целые телевизионные сюжеты, на которых говорят о ее жизни. Недавно вышла одна такая программа, где знакомые с невесткой Королевой люди рассказывали о ней. Однако, как заявила Мелисса, большая часть является неправдой.

Рассуждала в шоу о поступках и характере Мелиссы и ее бывшая учительница, с которой у самой девушки связаны не самые хорошие воспоминания. Жена Архипа Глушко призналась, что в школе педагог кричала на нее, да и одноклассники поддерживали ее издевательства. Друзей в школе у нее практически не было.

«Она (учительница – прим. «Страсти») часто унижала меня на весь класс. Другие учителя были не лучше. Да и с одноклассниками я не дружила. Они постоянно издевались и смеялись надо мной», - поделилась Мелисса.

Ранее невестка Наташи Королевой рассказала, как познакомилась с сыном певицы.