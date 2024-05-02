Сейчас Даниилу 20 лет, и он похож на своего отца: как выглядит внебрачный сын Евдокимова от модели-мулатки

Темнокожая модель Инна Белова, у которой есть внебрачный сын от артиста и бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, показала подросшего наследника. Молодому человеку на данный момент уже 20 лет.

Сайт Woman.ru опубликовал изображения с Даниилом. На одном из них наследник покойного артиста позирует вместе с матерью. Женщина оперлась на плечо сына.

Судя по фото, Даниил очень похож на именитого отца. От него у молодого человека — глаза, густая шевелюра и крепкое телосложение.

Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в автомобильной аварии. Машина вместе с артистом, женой и водителем вылетела с дороги.

После смерти у Евдокимова остались дети, в том числе внебрачный ребенок от модели-мулатки. Он появился на свет за год до трагичного случая.

Ранее певец Юлиан вступился за сына Вячеслава Зайцева. Мужчина не пришел на поминки отца, чем вызвал шквал критики.