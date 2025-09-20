«Сейчас буду плакать… Не могу представить, что его нет»: вдова Вячеслава Добрынина не смирилась с утратой

Вдова Вячеслава Добрынина с трудом сдержала слезы, вспоминая о покойном муже. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Ирина Добрынина призналась, что спустя год так и не смирилась с утратой.

По словам вдовы певца, с которой он прожил в браке почти 40 лет, время так и не залечило ее рану. Ирина Добрынина раскрыла: в их доме все осталось так, как было при жизни артиста. Едва сдерживая слезы, женщина заявила: она так и не отпустила супруга.

«Пока нет. Сейчас буду плакать… Пока я даже не могу представить, что его нет в живых. Как-то он все время со мной, все в доме связано с ним», — поделилась вдова Вячеслава Добрынина.

Ирина Добрынина рассказала, что ей приятно слышать песни мужа и смотреть его выступления по телевизору. Но все же есть то, что особенно ранит безутешную вдову: она не может спокойно реагировать на информацию о Вячеславе Добрынине, которую находят и присылают ей друзья.

«Все это переживается, вспоминается», — объяснила Ирина Добрынина.

Напомним, в середине сентября 2024 года у Вячеслава Добрынина случился третий инсульт. 1 октября того же года исполнитель хита «Льется музыка» ушел из жизни в возрасте 78 лет в одной из московских больниц. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.

Ранее вдова Вячеслава Добрынина оправдалась за состояние могилы мужа: «Просить ни у кого ничего не буду. Я поставлю ему хороший памятник».