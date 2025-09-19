«Он оставил мне деньги»: вдова Вячеслава Добрынина оправдалась за состояние могилы певца

Вдова композитора и певца Вячеслава Добрынина оправдалась за состояние могилы мужа. Ирина Добрынина заверила, что вскоре установит памятник.

«Просить ни у кого ничего не буду. Он оставил мне деньги, я поставлю ему хороший памятник», — сказала вдова в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам Ирины, Вячеслав Григорьевич заранее позаботился обо всех финансовых вопросах, поэтому о деньгах ей думать не приходится.

Со дня смерти Добрынина прошел почти год, однако женщина так и не смирилась с потерей. Она призналась, что тяжело переживает и часто вспоминает последние минуты жизни знаменитого мужа.

«Помню, он держит мою руку, я хочу ее выдернуть, но не могу. А он мне пытается что-то сказать», — разоткровенничалась Добрынина.

Напомним, Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет в одной из московских больниц. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. Последние два месяца жизни Добрынин почти не вставал с кровати. Похороны прошли на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что родственникам легенды советской эстрады придется оплатить миллионный долг, чтобы получить его наследство.