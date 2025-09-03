«Сегодня звезды загораются, завтра тухнут»: певица Ольга Бузова перестала спонсировать строительство храма

Певица и телеведущая Ольга Бузова перестала финансировать строительство православного храма в Новой Адыгее. Об этом сообщает Kp.ru.

В 2023 году знаменитость сообщила поклонникам, что занялась спонсорством, а именно дала деньги в возведение храма. Она даже записала видео со стройплощадки, выражая гордость за свой «сильный вклад». О какой именно сумме тогда шла речь, неизвестно.

Однако спустя два года в соцсети певицы больше не появилась ни одного упоминания храма. Выяснилось, что Ольга перестала давать деньги на строительство.

Но, несмотря на это, процесс строки не прекращается, заявил настоятель храма, отец Дионисий. По его словам, некоторые части здания уже вполне могут принимать прихожан.

«Храм строится на пожертвования, а их сейчас мало, кто дает. Ольга Бузова помогала нам, действительно. Спасибо ей за это огромное. Но это все приостановилось. Сейчас пока у нее нет такой возможности. Звезды, они как — сегодня загораются, завтра тухнут. Но возможно, когда у нее будет положение лучше, она продолжит помогать. Все равно она внесла свою помощь», — объяснил священнослужитель.

