«Сегодня зажгу все свечи»: Пугачева связалась с любимым мужчиной, пока Галкин* был занят гастролями

4 апреля Илья Резник отмечает день рождения, ему исполняется 85 лет. На днях в Москве состоялся масштабный концерт в его честь, на котором его поздравили многие звездные коллеги. Вот только Алла Пугачева, которая долгие годы являлась подругой артиста, так и не выходила с ним на связь, чем сильно расстраивала именинника. Однако, к удивлению поклонников, решивших, что звонка из Израиля уже ждать не стоит, Примадонна вспомнила номер телефона старого приятеля.

Резник признался, что сначала увидел поздравление Аллы Пугачевой в социальной сети, в котором она с нежностью обратилась к нему. Она опубликовала общее фото с ним и подписала: «Ну что, мой друг, еще не вечер. Все помню и еще любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь я за тебя. С Юбилеем!». А затем в этот же день Пугачева решила оставить гордость и, несмотря на политические разногласия, позвонила Илье Рахмиэлевичу. Поэт поделился, что ему было приятно услышать ее голос, и они довольно долго разговаривали.

«Аллочка буквально только что позвонила. Мы с ней долго разговаривали. Она пожелала мне долгих лет жизни, сказала много теплых слов. Мы с ней вспоминали былые времена. Много смеялись! Я знал, что Алла меня поздравит. Мы же так много с ней пережили вместе» - цитирует слова Резника издание mk.ru.

Отметим, что в честь дня рождения артист решил также отпустить многие обиды, в том числе он простил Андрея Малахова, которого не так давно называл «телекиллером» из-за скандальных программ, выпущенных им 11 лет назад.

*(Признан иноагентом на территории РФ)