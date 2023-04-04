Илья Резник простил Андрея Малахова за скандальные программы о себе и согласился сняться в его шоу

На днях Илья Резник масштабно отметил 85-летие. В Москве прошел концерт в его честь с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. По признанию поэта, он чувствует себя счастливым человеком, тем более, что ему удалось отпустить все былые обиды. Под амнистию попал и Андрей Малахов, которого он еще совсем недавно называл «телекиллером».

Конфликт между Резником и журналистом разгорелся 11 лет назад. Тогда известный ведущий выпустил ряд скандальных программ о жизни народного артиста России. Его супруга делилась, что он крайне тяжело переживал то, как его выставили по телевидению.

«Именно Малахов довел моего мужа до сердечного приступа. У него началась жуткая аритмия после всех этих скандальных программ. К счастью, все обошлось», - процитировало жену Резника издание PROZVEZD.

Спустя время Илье Рахмиэлевичу удалось отпустить былые обиды. Теперь о телеведущем он не говорит ничего плохого. Более того, поэт согласился даже принять участие в его новом шоу. Малахов пообещал, что в проекте знаменитые песни Резника будут исполнять простые люди из народа.

«У нас очень талантливый народ. Я думаю, что меня ждет немало открытий. Съемки состоятся на днях. И я их жду!», - поделился Илья Резник.

Ранее поэт признался, что после отъезда за границу Алла Пугачева практически перестала выходить с ним на связь, несмотря на то, что до этого их связывала крепкая и многолетняя дружба.