«Сегодня я львица и тигрица»: 33-летняя Нюша рассказала об изменениях после развода

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, удивила поклонников внешним преображением после развода с мужем Игорем Сивовым. 33-летняя исполнительница хита «Выбирать чудо» сравнила свой новый образ с «кошечкой».

«Сегодня я львица и тигрица, как говорится, кошечка такая. Я думаю, что внешние перемены — это всегда следствие внутренних изменений. Поэтому можно смотреть как человек трансформируется, судя по его внешнему виду», — пояснила она в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Нюша призналась, что в начале 2024 года она вместе со стилистом приняла решение о необходимости кардинальных перемен и экспериментов.

Также певица призналась, что вскоре планирует посетить концерт любимого исполнителя, но решила заинтриговать поклонников и оставила имя артиста в тайне.

Напомним, 3 июля состоялось очередное заседание по делу о разводе Нюши и Сивова. На вопрос о сохранении семьи певица и бизнесмен ответили отказом. Суд давал экс-возлюбленным месяц для примирения. При этом они заявили, что сохранили дружеские отношения ради общих детей.

Ранее певец Егор Крид рассказал о чувствах к Нюше после ее развода. Он отметил, что с большим уважением относится к бывшей избраннице и высоко оценил те перемены, которые произошли в имидже Нюши.