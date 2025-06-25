«Сегодня в нашей семье пополнение»: Алена Апина рассказала о важном событии в жизни дочери

Дочь певицы Алены Апиной, рожденная от суррогатной матери, выучилась на врача. 23-летняя Ксения получила диплом РУДН по направлению «Лечебное дело».

Радостным событием 60-летняя экс-солистка группы «Комбинация» поделилась в социальных сетях. Алена опубликовала фото с Ксенией и ее отцом Александром Иратовым. На снимке дочь знаменитости в шапке выпускника держит в руках диплом.

«Сегодня в нашей семье пополнение. Теперь у нас есть дипломированный доктор! 6 лет не прошли зря. Ксения! Горжусь тобой!», — написала артистка под семейной фотографией.

Ксения родилась в 2001 году от суррогатной матери в браке Алены с продюсером и предпринимателем Александром Иратовым. Их брак продлился 25 лет и распался в 2016 году. Артистка рассказывала, что экс-супруг регулярно ей изменял.

Ранее Алена Апина, удивившая публику недавним появлением в откровенном наряде на фестивале в Москве, сделала заявление о своей личной жизни. Певица заявила, что готова к новым отношениям.