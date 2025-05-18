«Надоели!»: Алсу ответила на слухи о многочисленных пластических операциях
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Певица Алсу показала лицо без фотошопа и ответила на слухи о пластике. Об этом она рассказала в беседе с Rocket Mag.
Алсу часто обвиняют в увлечении пластической хирургии. Якобы, 41-летняя певица сделала блефаропластику, изменила форму носа и периодически делает подтяжки лица. Чтобы опровергнуть эти слухи, Алсу решила показать журналистам на видео, что она не имеет шрамов от хирургических вмешательств.
«Сейчас я страшная, без фильтров и так далее. Я хочу, чтобы ты приблизил мои веки, потому что меня достали с этой блефаропластикой. Вот смотри, там есть какой-то шов или шрам? Вот должен быть тонкий-тонкий шовчик. Нет? Нет! Вот старые мои глазки нормальные», — заявила она.
Знаменитость также опровергла пластику носа, показав горбинку. По словам Алсу, если бы она прибегла к помощи хирургов, то избавилась бы от неровности.
«Потому что надоели! Мне с 25 лет пишут, что я веки отрезала», — жалуется певица.
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