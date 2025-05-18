«Надоели!»: Алсу ответила на слухи о многочисленных пластических операциях

Певица Алсу показала лицо без фотошопа и ответила на слухи о пластике. Об этом она рассказала в беседе с Rocket Mag.

Алсу часто обвиняют в увлечении пластической хирургии. Якобы, 41-летняя певица сделала блефаропластику, изменила форму носа и периодически делает подтяжки лица. Чтобы опровергнуть эти слухи, Алсу решила показать журналистам на видео, что она не имеет шрамов от хирургических вмешательств.

«Сейчас я страшная, без фильтров и так далее. Я хочу, чтобы ты приблизил мои веки, потому что меня достали с этой блефаропластикой. Вот смотри, там есть какой-то шов или шрам? Вот должен быть тонкий-тонкий шовчик. Нет? Нет! Вот старые мои глазки нормальные», — заявила она.