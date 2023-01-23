15:59, 23 января 2023
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«Сегодня ты замужем, завтра нет»: пятая жена Евгения Петросяна заявила о разводе после трех лет брака
«Сегодня ты замужем, завтра нет»: последняя жена Евгения Петросяна высказалась про развод.
Фото: Freepik.com
Пятая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заговорила в соцсетях о разводе. Пара состоит в браке с декабря 2019 года и воспитывает общего сына.
Брухунова заявила о разводе, размышляя над вопросом подписчицы, «нормально ли для женщины не иметь подруг?»
Супруга Петросяна пришла к выводу, что «по сути мы все одиноки». Далее она объявила: «Сегодня ты замужем, завтра нет».
По словам женщины, «дети быстро растут», а «подруги приходят и уходят».
Ранее сообщалось о серьезной болезни у двухлетнего сына Брухуновой. Из-за жара у мальчика она не спала всю ночь.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: