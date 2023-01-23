«Сегодня ты замужем, завтра нет»: пятая жена Евгения Петросяна заявила о разводе после трех лет брака

Пятая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заговорила в соцсетях о разводе. Пара состоит в браке с декабря 2019 года и воспитывает общего сына.

Брухунова заявила о разводе, размышляя над вопросом подписчицы, «нормально ли для женщины не иметь подруг?»

Супруга Петросяна пришла к выводу, что «по сути мы все одиноки». Далее она объявила: «Сегодня ты замужем, завтра нет».

По словам женщины, «дети быстро растут», а «подруги приходят и уходят».

Ранее сообщалось о серьезной болезни у двухлетнего сына Брухуновой. Из-за жара у мальчика она не спала всю ночь.