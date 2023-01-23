«Жар не спадает»: у Евгения Петросяна заболел ребенок

С двухлетнем малышом Ваганом творится что-то неладное.

Несколько дней назад у ребенка Петросяна и Брухуновой вдруг резко поднялась температура.

Молодая жена бьет тревогу: «Я жутко переживаю. Практически всю ночь не спала из-за резкого жара нашего Вагаши.

Удалось отключиться только лишь под утро. Все планы на день - насмарку. Я даже позабыла, зачем вышла к вам сюда».

Испугу 32-летней Тарьяны есть объяснение: не уследила. Судя по всему, так серьёзно ребенок болеет у пары впервые.

Из-за высокой занятости народного артиста, большую часть времени маленький Ваган проводит с мамой.

Поговаривают, что ребенок растет смышлёным не по годам и уже увлекается театром, чего ни Брухунова, ни Петросян ожидать никак не могли.

По словам Татьяны, малыш с интересом смотрит всевозможное постановки, а после обсуждает их с ней.