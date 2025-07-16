«Сегодня снимал бы Тик-токи»: Дима Билан в особый день почтил память продюсера Юрия Айзеншписа

Дима Билан почтил память продюсера Юрия Айзеншписа. В 80-й день рождения своего наставника певец посетил его могилу на Домодедовском кладбище . Об этом пишет The Voice.

В юбилей Юрия Шамильевича певец поделился воспоминаниями об именитом менеджере. В частности, артист рассказал, что Айзеншпис всегда умел оставаться актуальным, поэтому сегодня легко бы вписался в текущие события.

«Мне кажется, если бы Юрий Шамильевич был жив, он бы наверняка сейчас снимал Тик-токи. Человек, отвечающий современным запросам: он всегда следил за модой, за музыкальными новинками. С ним можно было поспорить, поговорить на любые темы», — вспомнил Билан.

По словам исполнителя, продюсер был креативным, многогранным и открытым миру человеком:

«Одним словом — легенда! Когда ты, будучи совсем юным, находишься рядом с таким человеком, которого уважает весь шоу-бизнес, ты чувствуешь защиту и уверенность».

43-летний Билан искренне поблагодарил своего наставника за все, что тот для него сделал и сообщил о планах организовать вечер памяти в его честь.

Юрий Айзеншпис скончался 20 сентября 2005 года от инфаркта миокарда. Помимо работы с Димой Биланом, продюсер приложил руку к открытию групп «Технология», «Кино» и «Моральный кодекс». Также помогал в начале карьеры таким артистам, как Линда, Катя Лель, Влад Сташевский.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем.