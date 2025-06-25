«Организм просит паузы»: Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем

43-летний певец Дима Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем. Артист обратился к поклонникам в соцсети.

25 июня у Димы был запланирован концерт в Сочи, на который проданы все билеты. Однако из-за проблем со здоровьем артист отменил выступление. По словам певца, за последние месяцы он отдал всего себя сцене, и из-за этого его организм дал сбой и воспалились голосовые связки. Дима заявил, что ему тяжело далось решение об отмене концерта.

«За последние полтора месяца я отдал сцене и своей работе все, каждый концерт был с предельной отдачей. И, к сожалению, это дало о себе знать: голос сорван, организм просит паузы. Для меня это очень непростое решение», — признался он.

По словам Димы, если сейчас не взять паузу, то он может «выпасть из графика на недели». Артист пообещал, что поклонникам будут возвращены деньги за билеты.

«Я только что отыграл концерт, и связки действительно очень воспаленные», — резюмировал он.

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