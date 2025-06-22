«Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза»: Маргарита Симоньян не может жить без Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян переживает непростой период с тех пор, как ее муж Тигран Кеосаян впал в кому. В своем Telegram-канале журналистка поделилась теплыми воспоминаниями о супруге и призналась, что спустя полгода после случившегося она «не хочет открывать глаза».

22 июня Маргарита Симоньян вышла на связь в личном блоге по особому поводу — прошло полгода с тех пор, как ее муж впал в кому. Тяжело переживающая происходящее журналистка держится лишь благодаря вере и теплым воспоминаниям о Тигране Кеосаяне. Главный редактор RT призналась, что после случившегося жизнь лишилась для нее всех красок: в доме больше не звучит музыка, ей не для кого готовить, она больше не хочет путешествовать и в целом «вставать с кровати».

«Утро в нашем доме всегда начиналось с музыки — Тигран играл на рояле. Сегодня полгода, как из нашей жизни ушла музыка. <…> Он часто сидел в своем кабинете и громко пел что-то недавно услышанное или хохотал над каким-нибудь сериалом так, что слышал весь дом. Сегодня полгода, как я не захожу к нему в кабинет», — поделилась Маргарита Симоньян.

Жена Тиграна Кеосаяна с грустью вспомнила, как любящий супруг всегда ею восхищался и принимал ее в любом виде и состоянии: «Когда я принимала ванну, он долго смотрел на меня и говорил: „Ты когда-нибудь постареешь?“ Сегодня полгода, как я старею каждый день».

Журналистка призналась, что вот уже полгода она не хочет просыпаться без любимого мужа. Маргарита Симоньян в очередной раз обратилась ко всем неравнодушным, попросив их молиться за Тиграна Кеосаяна.

«В дни рождения наших детей он тихо ждал, пока я проснусь, и, как только я открывала глаза, дарил мне огромный букет. Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза. Пожалуйста, не переставайте молиться о Тигране! Спасибо всем, кто не перестал», — заключила супруга режиссера.

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего актера уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

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