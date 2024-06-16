«Сегодня особенный день»: певица Адель выступила на сцене в платье от Валентина Юдашкина

Модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни в прошлом году после продолжительной болезни. Однако после смерти заслуженного деятеля искусств России его дело продолжает жить и развиваться. Так, знаменитости появляются на мероприятиях в нарядах от кутюрье, а недавно на концерте в Лас-Вегасе певица Адель выступила в платье от модельера, передает Telegram-канал Дома моды Валентина Юдашкина и публикует кадры с артисткой.

После ухода кутюрье его дочь Галина Юдашкина управляет Домом моды Valentin Yudashkin и продолжает дело отца. Сейчас дочь художника-модельера с мужем и детьми живет в Дубае, но контролирует все рабочие процессы и периодически прилетает в Москву, где работает бутик и Дом моды Валентина Юдашкина.

Осенью 2023 года Дом моды Valentin Yudashkin впервые показал свою кутюрную коллекцию в ОАЭ на Неделе моды в Дубае. Там же открыли бутик бренда с дорогими вещами. Теперь стало известно, что британская певица Адель появилась на 45 концерте в Лас-Вегасе в платье Haute couture by Valentin Yudashkin, созданном специально для нее по мотивам розового платья из последней коллекции, представленной в Дубае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Дома моды Валентина Юдашкина.

«Специально для Адель под руководством Галины Юдашкиной, креативного директора бренда, мы создали платье в черном цвете с нежными цветами, вышитыми полностью вручную. Для Valentin Yudashkin сегодня особенный день и мы очень рады поделиться этой красивой новостью с вами!» — говорится в сообщении.

Действительно, эта новость подтверждает международное признание успешной работы Галины Юдашкиной во главе Модного дома после смерти знаменитого кутюрье.

Напомним, Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая 2023 года после продолжительной болезни. В 2016 году модельеру диагностировали онкологическое заболевание — рак почки.

Ранее сообщалось о том, что на Троекуровском кладбище открыли памятник модельеру Валентину Юдашкину спустя год после его смерти.