«Сегодня на альбомах не заработать»: певец Муромов посоветовал Пугачевой выпустить почтовые марки

Певец Михаил Муромов прокомментировал планы артистки Аллы Пугачевой выпустить новый альбом. Он посоветовал Примадонне выпустить почтовые марки со своим лицом в разном возрасте.

Его слова приводит издание «Абзац».

Муромов считает: Пугачевой «показалось, что альбом будет востребованным». По его мнению, таким образом певица решила напомнить о себе.

«Сегодня на альбомах уже нельзя заработать денег. Ей лучше выпустить серию почтовых марок с собой в разном возрасте», - сказал Муромов изданию.

Он пошутил, что певице никто не подсказал, а он сделал это. Муромов уверен, что на почтовых марках можно заработать.

Ранее директор Пугачевой Елена Чупракова отреагировала на сообщения о выходе нового альбома. Она заявила, что не будет это комментировать.

Напомним, говорилось, что Пугачева выпустит альбом под названием «P.S.». В нем будет 11 новых песен: «На коне», «Серое пальто» и другие.