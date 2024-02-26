Директор Пугачевой одной фразой отреагировала на сообщения о выходе нового альбома певицы

Директора певицы Аллы Пугачевой Елену Чупракову спросили, знает ли она о выходе нового альбома исполнительницы. Помощница на это заявила, что не будет ничего говорить.

Ее короткий комментарий приводит издание «Абзац».

«Я не буду давать никакие комментарии по этому поводу», - заявила Чупракова.

Ранее продюсер Анатолий Лопатин рассказал о выходе альбома Пугачевой под названием «P.S.». Он будет состоять из 11 новых песен. Лопатин раскрыл их названия: это композиции «На коне», «Жизнь напоказ», «Серое пальто» и другие.

Также в альбоме будут live-версии песен с концерта Пугачевой в 2019 году. Лопатин заявлял, что выход альбома не связан с посещением Примадонной звукозаписывающей студии в ее последний визит в Россию. По его словам, вошедшие в альбом композиции не записывались.