«Сегодня мы все солидарны»: Эмин и Араз Агаларовы приехали на вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

30 марта, на девятый день после трагедии в «Крокус Сити Холле», возле концертного зала состоялся вечер памяти жертв теракта. Среди присутствующих были владельцы «Крокуса» Эмин и Араз Агаларовы.

Накануне перед стихийным мемориалом возле «Крокус Сити Холла» собрались сотни людей с цветами. Волонтеры зажгли лампады и выложили из них фигуры журавлей.

Состоялась минута молчания в память о погибших в теракте. На стене концертного зала появились проекции журавлей и крокусов белого цвета. На сцене выступал симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева.

Певец Эмин Агаларов и его отец, владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов, также присутствовали на вечере памяти. В личном блоге артист опубликовал в фотографию, на которой они с отцом запечатлены среди других людей у концертного зала.

«Сегодня мы все солидарны. Мы приехали к „Крокус Сити Холлу“, чтобы почтить память невинных людей, погибших в страшной трагедии. Еще раз хочу выразить глубокие соболезнования близким погибших. Сегодня мы скорбим вместе с вами», — написал Эмин Агаларов.

По словам певца, случившееся в «Крокусе» стало личной трагедией и для них с отцом.

«Жертвами этого кошмара стали сотни людей. Погибли в том числе сотрудники нашей компании. Это невосполнимая утрата для всех нас. Место, которое совсем недавно было любимым для тысячи зрителей и артистов, разрушено чудовищным терактом. Вечная память погибшим», — заключил артист.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

Ранее мы писали о том, что владельцы «Крокус Сити Холла» Эмин и Араз Агаларовы пожертвовали 100 млн рублей на помощь пострадавшим при теракте.