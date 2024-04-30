Филипп Киркоров в честь своего 57-летия выпустил песню, которую написала Манижа

Певец Филипп Киркоров 30 апреля отмечает день рождения. В честь праздника он опубликовал новую композицию под названием «Дальше буду жить».

Автором стихов и музыки является уехавшая из России певица Манижа Сангин, которая ранее выразила сочувствие террористам, атаковавшим «Крокус Сити Холл» 22 марта.

В тексте песни говорится о том, что каждый человек приходит в мир не навсегда. Лирический герой просит время не спешить, чтобы за отведенные годы успеть принять себя.

«Я приму удар; И приду туда; Где моя судьба; Но дальше буду жить», — приводит Газета.Ru припеве композиции.

Ранее Киркоров сообщил, что не собирается устраивать вечеринку по случаю 57-летия, так как на 30 апреля выпадает 40 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле», а также 30 лет со дня смерти его матери.