«Все, что мы строили, ты поменяла на деньги»: брак Седоковой с баскетболистом трещит по швам

В 2020 году певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Артистка была очень счастлива в новых отношениях, но, спустя время, на ее страничке начали появляться посты о разрыве. Супруги постоянно сходились и расходились, а неделю назад исполнительница собиралась подписать документы на развод, но паре удалось найти компромисс. Однако спортсмен опубликовал неоднозначную запись, которая намекнула на очередные проблемы в браке.

Янис опубликовал запись в соцсетях на черном фоне, в которой обвинил жену в погоне за материальными благами.

«Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — эмоционально написал баскетболист.

Тимма написал, что очень многое хотел бы сказать, но тот человек, которому адресовано сообщение, и так все знает. Баскетболист заявил, что пусть все думают, будто он сдался.

Недавно знаменитость рассказывала, что проблемы в браке начались, когда влюбленные стали проводить много времени вместе. Раньше Седокова гастролировала, а Янис регулярно был на играх, но, когда их графики стали менее насыщенными, все изменилось.

На прошлой неделе 41-летняя артистка заявила, что окончательно разводится с 32-летним мужем. Но позже она передумала о своем решении.