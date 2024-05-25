«Сегодня эти цветы не мне»: Зепюр Брутян подарила шикарный букет дочери Прилучного от Муцениеце

Павел Прилучный уже два года счастлив в браке с Зепюр Брутян. Супруга родила ему сына Микаэля, но она поддерживает хорошие отношения с детьми актера от бывшей жены Агаты Муцениеце. Звезда фильма «Честный развод» посетила отчетный концерт восьмилетней Мии.

Агата Муцениеце сейчас находится на съемках в Санкт-Петербурге, поэтому она не смогла прийти на отчетный концерт дочери. Мероприятие посетил Павел Прилучный вместе с новой женой.

Кадры с выступления Мии Павел показал в своих социальных сетях. Зепюр приготовила роскошный букет из роз и ромашек для падчерицы.

«Сегодня эти цветы не мне, сегодня они для маленькой талантливой девочки», — сказала Брутян.

Тем временем, бывшая жена Прилучного находится на съемках в Санкт-Петербурге. В перерывах она старается гулять по городу и показывает красоты Северной столицы подписчикам.

Напомним, что бывшие супруги в последнее время все чаще выясняют отношения через суд. Так, ранее Головинский суд частично удовлетворил иск Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Все проходило в закрытом режиме, поэтому никаких подробностей не приводится. Нет информации и о суммах.

Позже появилась информация о том, что Павел обжаловал решение суда. Как пишут журналисты, актер «считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене».

Ранее актер Павел Прилучный пришел на выпускной вечер сына Тимофея. Подростка наградили на сцене, а после состоялся концерт. Звезда сериала «Мажор» снимал на видео, как сын позировал с лентой выпускника рядом с учителем.