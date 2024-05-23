Павел Прилучный пришел на выпускной вечер сына Тимофея после иска к Муцениеце

Актер Павел Прилучный пришел на выпускной вечер сына Тимофея, сообщив об этом в соцсетях. Ранее в СМИ появилась информация о том, что звезда «Мажора» подал иск к бывшей жене Агате Муцениеце. Он касается прав их детей.

У знаменитости есть двое детей от бывшей супруги Агаты и еще один ребенок от нынешней жены Зепюр Брутян. Несмотря на развод, звездный папа хочет как можно больше времени проводить с наследниками от первого брака. Он покупает им одежду, берет с собой в путешествия и посещает все важные мероприятия. Так, он побывал на выпускном вечере сына Тимофея, который окончил 4 класс.

Подростка наградили на сцене, а после состоялся концерт. Павел снимал на видео, как сын позировал с лентой выпускника рядом с учителем. В руках у мальчика был фотоальбом и медаль.

По мнению пользователей Сети, Тимофей очень похож на папу, а многие надеются, что он пойдет по его стопам. Сам наследник звезд не раз говорил о том, что попробовал бы себя вновь в актерской профессии. Ранее у него был опыт, но он ему не понравился. Возможно, это было связано с юным возрастом. Сейчас его взгляды изменились.

Агата сохраняет молчание, не комментируя выпускной и суды с бывшим мужем. Она наслаждается отношениями с новым избранником – Иваном Чуйковым.

Ранее мы писали о том, что адвокат Сергей Жорин в беседе с сайтом «Страсти» объяснил суть нового иска Павла Прилучного к Агате Муцениеце.