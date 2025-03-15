«Сегодня было бы 47»: Лазарев вспомнил о погибшем брате в день его рождения

Сергей Лазарев вспомнил о погибшем брате в день его рождения.

В личном блоге артист опубликовал детские фото, сделанными в разные годы жизни. На них он позировал вместе с братом, который ушел из жизни из-за автокатастрофы в 2015 году. Сергей подчеркнул, что сегодня его Павлу могло исполниться 47 лет.

Лазарев почтил память старшего брата, продемонстрировав архивные снимки: на одном из них Сергей и Павел стояли в обнимку с мамой, а на другом они позировали на фоне моря, будучи детьми.

«Братик Паша!!! Сегодня было бы 47», — подписал публикацию Лазарев.

Кроме того, память Павла Лазарева почтила и его дочь Алина, которой было 11 лет, когда погиб ее отец. Девочка также поделился фотографией, где она они с отцом позируют на камеру, крепко обнимая друг друга. Алина поздравила папу с «его днем».

Напомним, что в марте 2015 года старший брат Сергея Лазарева попал в аварию, из-за которой получил травмы, включая и сотрясение мозга. Однако тогда мужчина решил не обращаться за медицинской помощью, после чего почувствовал ухудшение здоровья. Спустя несколько дней Павел скончался из-за последствий полученных травм

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