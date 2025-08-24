«Привыкла к определенному уровню комфорта»: Седокова в панике из-за отсутствия постоянного мужчины-спонсора

Певица Анна Седокова не может нормально зарабатывать деньги из-за смерти Яниса Тиммы. Без средств и мужчины-спонсора у звезды нет уверенности в завтрашнем дне — она в панике, передает Telegram-канал Свита Короля.

Источник сообщил, что вокруг исполнительницы регулярно крутятся мужчины, но ни с кем из них она не может построить долгосрочные отношения. Анне, по словам инсайдера, нужен постоянный партнер, к которому всегда можно будет обратиться за помощью.

«Одно дело — мимолетные ухажеры, а другое — когда рядом есть тот, кто всегда готов тебе помочь. А такого она уже долго найти не может. Конечно, Аня не бедствует, но и уверенности в завтрашнем дне нет. Ведь она привыкла к определенному уровню комфорта, а деньги имеют свойство заканчиваться», — поделился информатор.

Ранее сообщалось, что Седокова снялась в шоу после смерти Яниса Тиммы ради 250 тысяч рублей. Она стала активно сниматься в телевизионных передачах.