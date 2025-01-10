«Погребняк?»: друг Яниса Тиммы раскрыл любовника Анны Седоковой

Друг баскетболиста Яниса Тиммы Гатис Лининьш рассказал о неверности певицы Анны Седоковой. По его словам, еще в браке у артистки был роман с известным футболистом. Вот только имя его пока никто не знает.

В личном блоге Гатис опубликовал фото футбольной команды и отметил — на этом снимке может быть любовник Седоковой, к которому она ушла от Яниса.

«Незадолго до своей смерти Янис пару раз упоминал, что его на тот момент еще нынешняя жена позорит его в Москве, встречаясь с футболистом. Может, быть кто-то знает, кто этот футболист?» - заявил друг покойного.

После публикации снимка и признания Гатиса в Сети стали строить теории. Версии у пользователей самые разные.

«Бывший муж Марии, подруги Бузовой и Мамаевой? Не помню фамилию», «Погребняк?», «Был слушок, что она в Питер к кому-то приезжала, а если открыть Википедию, то Дзюба там и обитает», - обсуждают комментаторы.

Напомним, что Анну Седокову обвиняют в причастности к смерти экс-мужа. Сама она комментарии не дает, так как восстанавливается после нервного срыва.

Ранее продюсер Сергей Дворцов защитил Анну Седокову и заявил, что ее обвиняют несправедливо.