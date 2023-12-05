Седокова призналась, что воровала и прятала еду в штанах на «Последнем герое»

Певица Анна Седокова сделала заявление после участия в реалити-шоу «Последний герой». Артистка призналась, что на проекте приходилось воровать еду и прятать ее в штанах.

Об этом Седокова рассказала в интервью для канала RU.TV. Запись доступна для просмотра на YouTube.

Седокова приспособилась забирать остатки пищи у съемочной группы. Певица делала это, когда сотрудники отлучались. Добытую пищу удавалось проносить в штанах.

Артистка объяснила свои действия: «У меня племя, мне его нужно прокармливать».

Ранее Седокова появилась на премии «Золотой граммофон» в черном платье с большими вырезами. Исполнительница объяснила, что у нее в этот день было «озорное настроение». Седокова назвала себя первой женщиной в России, которая стала носить латекс, и добавила, что решила вернуться к истокам.

Стилист Дарья Мартынова положительно оценила наряд артистки, но раскритиковала выбранные аксессуары. По ее мнению, платье с острыми углами и диагональю в крое подчеркивало красоту фигуры. «Всё вместе хорошо, кроме очков и креста», - говорила эксперт.