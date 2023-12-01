«Каждый образ с перебором»: стилист оценила наряды звезд на «Золотом граммофоне»

«Всё очень дерзко, привлекательно. У нее красивое тело, отсутствует дресс-код — почему нет? Тем более блеск — актуальная история. Плюс острые углы, диагонали в крое, акцент на красоте фигуры. Всё вместе хорошо, кроме очков и креста.

Откуда взялась круглая форма очков? Могу предположить, что к форме груди. Это отлично работает как подобие, но тогда всё остальное надо снять!

Крест? Зачем? Если агрессировать, то делать это до конца. А такой широкий крест… ну разве что с очками будет смотреться», — поделилась мнением эксперт.