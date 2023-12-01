«Каждый образ с перебором»: стилист оценила наряды звезд на «Золотом граммофоне»
Стилист Мартынова назвала модные ошибки Киркорова и Седоковой на «Золотом граммофоне».
© пресс-служба РМГ
В Москве состоялась музыкальная премия «Золотой граммофон», которая была полна на события. В тот день звезды удивляли не только яркими выступлениями, но и необычными образами. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова прокомментировала самые запоминающиеся наряды знаменитостей.
Филипп Киркоров
«Люблю Киркорова за органичную экстравагантность. Каждый его образ с перебором. Да с таким, что даже украшения украшены. На нём все смотрится классно. Кричащие образы? Да. Но не сказала бы, что они составлены с большим вкусом. Несмотря на это, он такой один: никто из наших звёзд не может себе позволить так выглядеть. А для него это, как для рыбы чешуя, — неотделимо. Хотя образы могут быть чище, не теряя экстравагантности. Например, в этом луке можно снять брошь, которую и так не видно», — высказалась стилист.
Дарья Мартынова
Стилист
Анна Седокова
«Всё очень дерзко, привлекательно. У нее красивое тело, отсутствует дресс-код — почему нет? Тем более блеск — актуальная история. Плюс острые углы, диагонали в крое, акцент на красоте фигуры. Всё вместе хорошо, кроме очков и креста.
Откуда взялась круглая форма очков? Могу предположить, что к форме груди. Это отлично работает как подобие, но тогда всё остальное надо снять!
Крест? Зачем? Если агрессировать, то делать это до конца. А такой широкий крест… ну разве что с очками будет смотреться», — поделилась мнением эксперт.
Дарья Мартынова
Стилист
Ксения Бородина
«Я уже писала, что мне нравится, как Ксения выглядит в 2023 году. Но в этот раз она промахнулась!
Декольте — супер! Форма отличная, и грудь красивая. Сверху всё супер-пупер, кроме колье. Дробно, мелко. Спорит с чертами лица и их масштабом.
Юбка в платье… Длина, силуэт и фактура плиссе делают фигуру шире. Я бы выбрала другой вариант: если оставить всё как есть, тогда длина должна быть в пол. А если ее укорачивать, тогда плиссе убрать, взять сетку полупрозрачную и заузить юбку книзу», — высказалась Дарья.
Дарья Мартынова
Стилист
«Свободные брюки, мокасины на меху, жилет на голое тело и татуировки — всё это про лёгкую небрежность, расслабленность и непринужденность. Но пиджак «подкачал». Цвет — далеко не единственный инструмент составления органичных луков. Поясню.
С одной стороны, есть расслабленный образ, в котором присутствуют свобода, объём, мягкость, какой-то пофигизм. С другой, — попытка создать праздничное, но строгое настроение при помощи пиджака в спортивном стиле. Не клеится.
Если бы пиджак был более объёмный, прямой и такой же расслабленный, с классическим вырезом горловины, тогда диссонанса бы не случилось. А сейчас ощущение, что пиджак «залетел» так же случайно, как очки в образе Седоковой», — резюмировала эксперт.
Дарья Мартынова
Стилист