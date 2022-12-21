19:50, 21 декабря 2022
1 мин.
«Очень заболел бок»: Анну Седокову срочно прооперировали
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Певица Анна Седокова была срочно прооперирована из-за проблем с почками. Отсюда эти шрамы и точки на животе и по всему телу, которые некоторые приняли за следы липосакции.
По словам певицы, одним утром у нее «очень заболел бок». «Я поехала ко врачу, и он сказал, что нужна срочная операция», - поделилась воспоминаниями Седокова.
По словам звезды, если бы она задержалась на операцию хотя бы на час, исход был другим. Исполнительница добавила, что больше отметин у нее осталось на сердце.
Внушительный шрам на теле Седоковой заметили, когда она выложила фото с мужем Янисом Тиммой у бассейна. Косметолог подтвердила, что такие следы остаются после липосакции.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:7дней.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#шрам