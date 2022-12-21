«Очень заболел бок»: Анну Седокову срочно прооперировали

Певица Анна Седокова была срочно прооперирована из-за проблем с почками. Отсюда эти шрамы и точки на животе и по всему телу, которые некоторые приняли за следы липосакции.

По словам певицы, одним утром у нее «очень заболел бок». «Я поехала ко врачу, и он сказал, что нужна срочная операция», - поделилась воспоминаниями Седокова.

По словам звезды, если бы она задержалась на операцию хотя бы на час, исход был другим. Исполнительница добавила, что больше отметин у нее осталось на сердце.

Внушительный шрам на теле Седоковой заметили, когда она выложила фото с мужем Янисом Тиммой у бассейна. Косметолог подтвердила, что такие следы остаются после липосакции.