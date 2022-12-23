Седой, морщинистый и в тряпье: что случилось со звездой «Аншага» Шифриным

Ефим Шифрин, известный зрителям по «Аншлагу», не так часто обновляет свои социальные сети. Актер предпочитает сильно не афишировать свою личную жизнь, поэтому его новая публикация повергла поклонников в настоящий шок. На снимках 66-летнего артиста просто не узнать.

Несмотря на возраст, Шифрин всегда поражал своей прекрасной формой. Он придерживается правильного питания, занимается спортом, да и в целом следит за своей внешностью. Но на новых фото актер выглядит совсем иначе. В театрах, в которых он сейчас работает, ему стали предлагать роли стариков, и для них артисту накладывают грим, из-за которого он становится совсем другим человеком.

Одного из последних возрастных персонажей Ефим Шифрин отыграл в Центральном академическом театре кукол им. С.В.Образцова. Публикациями с премьеры он поделился в своих социальных сетях, и фанаты оказались поражены перевоплощением актера. На фото он выглядел как обрюзгший, немощный, морщинистый и горбатый старик, у которого седые волосы свисали «сосульками».

Трансформация на сцене у Шифрина получилась на «ура». В комментариях пользователи отметили, что образ у актера вышел «выразительный» и «очень живой».

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