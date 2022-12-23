Иосиф Пригожин набрал 20 килограммов из-за лекарств и не может похудеть

Продюсер Иосиф Пригожин сильно располнел и никак не может остановить процесс набора веса. Точная причина полноты неизвестна – супруг певицы Валерии полагает, что могли повлиять гормоны, которые он принимал во время коронавируса.

«Я поправился на двадцать килограммов… Я уже 500 раз сдавал анализы», - пожаловался Пригожин.

Чтобы похудеть, он выявлял продукты, которые необходимо исключить из рациона. Пригожину не рекомендовали красное мясо, вино и помидоры.

Продюсер сообщил, что в его полноте отчасти виновата домработница. «Баловала меня так, что невозможно просто», - отмечает он.

Пригожин хочет похудеть, но сидеть на диетах не собирается. Его рецепт – не есть вечером и не перебирать калорий.

Ранее сообщалось, что актера Максима Виторгана за несколько месяцев отсутствия в публичном пространстве сильно разнесло. Его запечатлели с огромным животом и запущенным видом.