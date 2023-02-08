Седой и с огромным брюхом: кого Фаина Раневская обожала до умопомрачения

Актриса Фаина Раневская в глубокой старости оказалась в тотальном одиночестве. Ее единственным «спасителем» был пес по кличке Мальчик.

Раневская нашла собаку в лишаях, а ее кривые лапы вмерзли в лед. Мальчик был с огромным брюхом и седым хвостом.

Раневская выходила животное и обожала до умопомрачения. Когда у хозяйки были спектакли, собака выла на весь дом.

Раневская говорила про Мальчика, что он «живет как Сара Бернар», а она – «как сенбернар».

Подруга Раневской Марина Неелова вспоминала слова актрисы: «Девочка, если бы вы знали, как я одинока». Раневская считала одиночество «страшным делом» - она говорила, что «и собака, и цветы, и птицы не так одиноки, как она».

Собака прожила 15 лет. Пес был похоронен в районе Внуково, пишет КП.

Ранее сообщалось, что отец Раневской совершил самый большой грех в отношении актрисы.