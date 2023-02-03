Отец совершил самый большой грех в отношении Фаины Раневской

Отец актрисы Фаины Раневской взрастил в ней комплекс некрасивости. Об этом рассказал историк, знаток биографии народной артистки СССР Игорь Пащенко.

Отец все время говорил, что дочь некрасивая. Он задавался вопросом: «Как мы тебя замуж выдадим?»

При этом мужчина всегда подчеркивал красивую внешность сестры Раневской – Бэллы. По мнению Пащенко, это было ошибкой отца, ведь именно родной человек должен говорить дочери о красоте. Историк уверен, что дочери всегда ориентируются на них.

«Отец совершил самый большой грех в отношении своей дочери», - сказал историк в разговоре с КП — Ростов-на-Дону.

Он недоумевает, почему у мужчины сложилось такое мнение – даже на поздних фотографиях тридцатилетняя Раневская выглядела красивой.

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