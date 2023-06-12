Седой и с грустными глазами: Александр Дьяченко показал себя после страшной болезни

Звезда фильма «Брат-2» Александр Дьяченко много лет был в статусе брутального сердцееда и кумира для миллионов женщин. 12 июня мужчине исполняется 58 лет. Он опубликовал в личном микроблоге фото, на котором поклонники с трудом его узнали.

Жизнь харизматичного артиста перевернулась летом 2021 года. Александр так сильно заболел коронавирусом, что попал в больницу. СМИ писали, что у него был цитокиновый шторм. По слухам, он даже был в коме. Если бы не врачи и своевременная помощь, то звезда мог умереть.

После нескольких месяцев восстановления звезда вновь начал работать. Сейчас он пропадает на съемках и выступает в составе музыкальной группы. Дьяченко показал, как выглядит после болезни. На снимке мужчину сложно узнать, голова покрылась сединой, а взгляд стал слишком серьезным и уставшим. Поклонники были напуганы.

«Не узнала так сразу, но все равно красивый мужчина и замечательный певец и актер!», «Александр! Вашу брутальную обаятельность ничем не перечеркнешь. Это смена образа в целом? Или для какой-то новой роли?», «Александр, я вас узнала по красивым глазам!», «Верните прежний образ», «Вас не узнать. Очаровашка», «Если бы не ваш взгляд, то не узнала бы», — пишут в комментариях.

Сам актер не отвечает на высказывания фанатов.

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