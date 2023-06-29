Седой и с бородой: фанаты не узнали вернувшегося бывшего мужа Михалковой Резо Гигинеишвили

Резо Гигинеишвили вернулся в Москву после долгого отсутствия. Недавно он опубликовал в своем личном блоге фотографию, на которой его не узнали поклонники.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

В своем ресторане грузинской кухни Гигинеишвили встретился с крестницей Анной, дочерью Марии Фоминой и Алексея Киселева.

На фото видно, что 41-летний режиссер сменил имидж. Резо отрастил бороду и перестал скрывать седину. В интернете пишут, что теперь Гигинеишвили лишился титула «завидного жениха» и стал больше похож на обычного потрепанного жизнью мужчину.

По слухам, режиссер много месяцев провел в Грузии.

Напомним, он был женат на Надежде Михалковой, с которой у него двое детей: Иван и Нина. После он женился на Надежде Оболенцевой, отношения с которой закончились вскоре после пышной свадьбы. Также в СМИ была информация о том, что он встречается с артисткой Ксенией Раппопорт.

Среди работ режиссера картины «Трезвый водитель», «Любовь с акцентом» и «Жара». Он также выступал в качестве сценариста и продюсера многих проектов.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге должен был состояться показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Однако внезапно постановку отменили.