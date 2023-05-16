В Екатеринбурге отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебряковым в последний момент

18 мая в Екатеринбурге должен был состояться показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Однако внезапно постановку отменили. Об этом сообщает портал E1.ru.

По данным источника, за 2 дня до выступления афиша исчезла со всех сайтов, на которых она была размещена. Журналистам удалось связаться с организаторами мероприятия и получить эксклюзивный комментарий.

Выяснилось, что людям, купившим билеты на спектакль, деньги в скором времени вернут. Для этого им необходимо написать заявление в том месте, где они их приобрели. Однако причину отмены спектакля организаторы так и не стали разглашать.

«Так получилось. Конкретного ответа на этот вопрос нет, мы сами в растерянности. В этом сезоне его точно не будет», — пояснили собеседники портала.

К слову, актеры спектакля пока никак не комментировали ситуацию.

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