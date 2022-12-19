Седой и бородатый: Тодоренко показала, в кого превратился Топалов в браке с ней
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Телеведущая Регина Тодоренко счастлива в браке с певцом Владом Топаловым. Поклонники долгое время не видели супругов вместе, но буквально несколько часов назад артистка опубликовала совместное фото с 37-летним любимым. Публика была в шоке от внешнего вида мужчины, он сильно оброс и поседел.
На новом кадре исполнителя трудно было узнать. Влад позировал с густой бородой, а на его плече лежала Регина. Поклонники решили, что это не чудеса фотошопа, просто певец сменил имидж. Они раскритиковали Топалова и отметили, что он постарел, а вот Регина, похоже, только рада.
«А у мужа появилась борода», – похвасталась телеведущая.
Фото: Соцсети Регины Тодоренко t.me/todorenkoregina
Сам Влад пока не рассказывает, к чему такое преображение. Возможно, мужчина готовится к съемкам в каком-то проекте. Но хейтеры думают, что он просто заскучал дома. Долгое время в Сети критикуют Топалова за то, что он якобы сидит на шее у супруги. Пока Тодоренко активно работает, а не находится в декрете, певец постит фото из семейного гнездышка. Многие считают, что мужчине нужно взять больше обязанностей на себя, и дать жене отдохнуть.
Ранее мы писали о том, что Регина надеялась на поблажки в «Ледниковом периоде». Девушка недавно стала мамой и думала, что к ней будут относиться не так, как к другим участникам. За время участия в проекте Регина часто жаловалась поклонникам на усталость и травмы. Но позже звезда свыклась с мыслью, что сама выбрала такой путь.