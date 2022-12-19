Седой и бородатый: Тодоренко показала, в кого превратился Топалов в браке с ней

Сам Влад пока не рассказывает, к чему такое преображение. Возможно, мужчина готовится к съемкам в каком-то проекте. Но хейтеры думают, что он просто заскучал дома. Долгое время в Сети критикуют Топалова за то, что он якобы сидит на шее у супруги. Пока Тодоренко активно работает, а не находится в декрете, певец постит фото из семейного гнездышка. Многие считают, что мужчине нужно взять больше обязанностей на себя, и дать жене отдохнуть.

Ранее мы писали о том, что Регина надеялась на поблажки в «Ледниковом периоде». Девушка недавно стала мамой и думала, что к ней будут относиться не так, как к другим участникам. За время участия в проекте Регина часто жаловалась поклонникам на усталость и травмы. Но позже звезда свыклась с мыслью, что сама выбрала такой путь.