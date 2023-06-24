Исхудавший донельзя Игорь Саруханов лишился денег

67-летний Игорь Саруханов за последнее время сильно изменился — певец сбросил 13 килограммов. Однако радоваться знаменитость не спешит, поскольку на похудении он лишился большой суммы денег.

Саруханов отметил, что в новом весе чувствует себя достаточно комфортно.

«Вспомните меня: морда раньше была огромная! И посмотрите, как сейчас!», — пояснил певец.

Отмечается, что худеть звезде помогал личный коуч. Он составлял рацион питания и следил за тем, чтобы Саруханов не потреблял больше 1000 калорий.

Добившись первых успехов, певец понял, что «попал на деньги». Дело в том, что нужно было сменить весь гардероб с 58-го размера на 52-й.

Однако сумму за услуги коуча и новые вещи Саруханов предпочел оставить в тайне.

«Много», — резко оборвал певец вопрос журналиста mk.ru о стоимости.

Саруханов добавил, что рассчитывает сбросить еще 10 килограммов. Для этого артист начал ходить в бассейн и регулярно плавать.

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