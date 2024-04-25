Седьмая жена Бари Алибасова ответила на обвинения в корысти

Седьмая жена музыканта Бари Алибасова Елена ответила на обвинения в корысти. Она заявила, что является обеспеченным человеком, поэтому выходила замуж не ради денег.

Об очередной свадьбе Бари Каримовича стало известно в прошлом году. Он признался, что его супругой стала сиделка, которая проводила с ним много времени и помогала в быту. Свою новую любовь продюсер сначала предпочитал держать в тайне. Даже его сын не знал о появлении мачехи. Впрочем, когда все раскрылось, он подарил молодоженам пылесос и поздравил.

«Всегда у нас с ним были замечательные отношения», - заявила Елена в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Однако, в отличие от пасынка, поклонники Алибасова его новую жену отказались принимать. Многие решили, что она вынудила артиста пойти в ЗАГС из-за наследства. На эти комментарии Елена старается не обращать внимание.

«Я вполне обеспеченный человек, понимаете? Ну как-то же я жила до Бари Каримовича и не страдала. Вот так в жизни получилось, что оказался мой человек», - призналась женщина.

Ранее Бари Алибасов рассказал, почему скрывал седьмой брак.