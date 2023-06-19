Седина, морщины и пигментные пятна: Ирина Пегова ужаснула фанатов своим видом без макияжа

Часть подписчиков указали на недостатки Пеговой и отметили, что без макияжа она выглядит старше на несколько лет. Другие уверяют, что женщина выглядит прекрасно и не нуждается в советах. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Сама знаменитость не высказывается по поводу критики в свой адрес. Она радует фанатов фотографиями и часто рассуждает о жизни.

Ранее мы писали о том, что Ирина Пегова возобновила отношения с Дмитрием Орловым после скандального развода.

Дмитрий Орлов и Ирина Пегова были женаты семь лет, но в 2011 году со скандалом развелись. Актеры не особо распространялись, почему именно решили разорвать отношения, но после расставания прекратили какое-либо общение. Экс-супруги признавались, что плохо относятся друг к другу, несмотря на то, что делить им больше нечего. Однако недавно они сделали первые шаги к примирению.