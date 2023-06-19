Седина, морщины и пигментные пятна: Ирина Пегова ужаснула фанатов своим видом без макияжа
Ирине Пеговой указали на седину, морщины и пигментные пятна на фото без макияжа.
Фото: Ivanov Sergey/East News
Актриса театра и кино Ирина Пегова опубликовала честное фото без макияжа. 44-летняя знаменитость рассказала, что отдыхает в городе Плес Ивановской области. Глядя на красоту природы, женщина тоже захотела похвастаться натуральной внешностью. Но это оценили не все поклонники.
Ирина поделилась снимком, на котором показала лицо крупным планом. Актриса мечтательно смотрела в даль и улыбалась. Фанаты обратили внимание не на лучезарную улыбку теледивы, а на ее морщины, пигментные пятна и седину.
Часть подписчиков указали на недостатки Пеговой и отметили, что без макияжа она выглядит старше на несколько лет. Другие уверяют, что женщина выглядит прекрасно и не нуждается в советах. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Сама знаменитость не высказывается по поводу критики в свой адрес. Она радует фанатов фотографиями и часто рассуждает о жизни.
Ранее мы писали о том, что Ирина Пегова возобновила отношения с Дмитрием Орловым после скандального развода.
Дмитрий Орлов и Ирина Пегова были женаты семь лет, но в 2011 году со скандалом развелись. Актеры не особо распространялись, почему именно решили разорвать отношения, но после расставания прекратили какое-либо общение. Экс-супруги признавались, что плохо относятся друг к другу, несмотря на то, что делить им больше нечего. Однако недавно они сделали первые шаги к примирению.